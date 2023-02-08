Новости часа: более 270 зданий оказались разрушены после землетрясения в Сирии

Центры комплексной реабилитации военных должны появиться в регионах РФ, заявила замглавы рабочей группы по вопросам спецоперации Анна Кузнецова.

Более 270 зданий в четырех провинциях Сирии были полностью разрушены при землетрясении, заявил премьер-министр страны Хусейн Арнус.

США нечего объявить относительно передачи истребителей Киеву, заявили в Пентагоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

