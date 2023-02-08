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08 февраля, 22:30

Происшествия

Новости часа: более 270 зданий оказались разрушены после землетрясения в Сирии

Новости часа: более 270 зданий оказались разрушены после землетрясения в Сирии

Серьезное ДТП произошло на Мичуринском проспекте в Москве

Самолет МЧС России со спасателями и врачами прибыл в Турцию

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Центры комплексной реабилитации военных должны появиться в регионах РФ, заявила замглавы рабочей группы по вопросам спецоперации Анна Кузнецова.

Более 270 зданий в четырех провинциях Сирии были полностью разрушены при землетрясении, заявил премьер-министр страны Хусейн Арнус.

США нечего объявить относительно передачи истребителей Киеву, заявили в Пентагоне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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