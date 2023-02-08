СК подтвердил гибель восьми человек при обрушении части дома в Тульской области

Следственный комитет РФ по Тульской области подтвердил гибель восьми погибших в результате обрушения части жилого дома в Ефремове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной причиной трагедии назвали неисправность газового оборудования. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. Ход расследования и его результаты взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.

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