Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:15

В мире

В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

Уровень моря в турецком Искендеруне поднялся после землетрясений – СМИ

Новости часа: в Турции с момента первого землетрясения зафиксировано более 700 толчков

Новости часа: около 9 тыс частных домов восстановят в Донбассе в 2023 году

Спецборт МЧС РФ доставит дополнительную группировку спасателей и медиков в Турцию

Пожар в турецком порту Искендерун взяли под контроль – СМИ

Пожар в турецком порту Искендерун взят под контроль – СМИ

Новости часа: спецборт МЧС РФ с дополнительной группой спасателей вылетел в Турцию

Дополнительная группировка российских спасателей вылетела на помощь в Турцию

Появились кадры дома в Турции, под завалами которого находится российская семья

В Турции продолжают активно собирать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Всего уже собрали более 60 коробок. В них есть теплые зимние вещи, обувь, продукты и гигиенические принадлежности.

Все эти посылки от Русского дома в Анкаре, посольства России в Турции, а также от представительства "Ростеха" и "Газпром-экспорта". При этом на площадке Русского дома сбор вещей по-прежнему продолжается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика