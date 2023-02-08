В Турции продолжили собирать гумпомощь для пострадавших от землетрясения

В Турции продолжают активно собирать гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения. Всего уже собрали более 60 коробок. В них есть теплые зимние вещи, обувь, продукты и гигиенические принадлежности.

Все эти посылки от Русского дома в Анкаре, посольства России в Турции, а также от представительства "Ростеха" и "Газпром-экспорта". При этом на площадке Русского дома сбор вещей по-прежнему продолжается.

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