Уровень моря в турецком Искендеруне поднялся после землетрясений – СМИ

В турецком порту Искендерун после землетрясения уровень моря поднялся на несколько метров. В прибрежной зоне затоплены дороги и здания. Местные СМИ сообщили об эвакуации людей.

В том же месте больше суток горели контейнеры. МЧС России направило для борьбы с огнем самолет-амфибию Бе-200. Только 8 февраля пожар удалось потушить. Огонь уничтожил не менее 1,5 тысячи контейнеров.

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