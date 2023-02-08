Спецборт МЧС РФ доставит дополнительную группировку спасателей и медиков в Турцию

Спецборт МЧС России доставит в Турцию дополнительную группировку спасателей и медиков. Туда уже вылетел самолет Ил-76. В зону бедствия отправились 50 спасателей, 11 врачей, а также три единицы техники.

На борту также есть психологи и специалисты отряда "Центроспас", врачи федеральных учреждений Минздрава России. В составе медбригады – травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

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