Дополнительная группировка российских спасателей вылетела на помощь в Турцию

Дополнительная группировка спасателей вылетела в Турцию. Самолет Ил-76 МЧС России доставит туда 50 спасателей и 11 врачей, а также три единицы техники.

На борту находятся психологи и специалисты спасательного отряда "Центроспас" МЧС, врачи федеральных учреждений Минздрава. В составе медбригады – травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

Какая ситуация в пострадавших районах Турции? И как спасают людей из-под завалов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.