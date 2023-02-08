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Дополнительная группировка российских спасателей вылетела на помощь в Турцию

Дополнительная группировка российских спасателей вылетела на помощь в Турцию

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Дополнительная группировка спасателей вылетела в Турцию. Самолет Ил-76 МЧС России доставит туда 50 спасателей и 11 врачей, а также три единицы техники.

На борту находятся психологи и специалисты спасательного отряда "Центроспас" МЧС, врачи федеральных учреждений Минздрава. В составе медбригады – травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

Какая ситуация в пострадавших районах Турции? И как спасают людей из-под завалов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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