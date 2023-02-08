Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:15

В мире

Появились кадры дома в Турции, под завалами которого находится российская семья

Появились кадры дома в Турции, под завалами которого находится российская семья

Появились кадры спасения матери с ребенком из-под завалов в Турции

Семь человек погибли при взрыве газа в Ефремове в Тульской области

Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Более 50 спасателей "Центроспаса" вылетят в Турцию 8 февраля

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения

Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

Спасатели вытащили из-под завалов 80-летнего жителя обрушившегося дома в Хатае

Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Посольство РФ в Анкаре прокомментировало ситуацию с поиском россиян после землетрясения

Пострадавшая от землетрясения в Турции российская семья пока остается под завалами. Ирину и Аталая Эрйетли, а также их двоих детей не могут достать местные спасатели, им на помощь вылетели сотрудники российского МЧС.

О том, что четверо граждан РФ оказались под завалами дома в Турции, стало известно в среду, 8 февраля. Они находятся там уже третий день, однако специалисты уверены, что шансы их спасти еще есть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомэксклюзиввидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика