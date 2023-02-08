Появились кадры дома в Турции, под завалами которого находится российская семья

Пострадавшая от землетрясения в Турции российская семья пока остается под завалами. Ирину и Аталая Эрйетли, а также их двоих детей не могут достать местные спасатели, им на помощь вылетели сотрудники российского МЧС.

О том, что четверо граждан РФ оказались под завалами дома в Турции, стало известно в среду, 8 февраля. Они находятся там уже третий день, однако специалисты уверены, что шансы их спасти еще есть.

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