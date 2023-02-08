Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Тульской области выросло до восьми человек. Об этом сообщили экстренные службы

Развязанная США против России гибридная война грозит столкновением ядерных держав. Об этом заявили в МИД РФ.

Принято решение о сносе первых 30 "федеральных" долгостроев. Об этом расскахала глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.