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Политика

Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Новости часа: число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до 8

Более 50 спасателей "Центроспаса" вылетят в Турцию 8 февраля

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения

Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

Спасатели вытащили из-под завалов 80-летнего жителя обрушившегося дома в Хатае

Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Посольство РФ в Анкаре прокомментировало ситуацию с поиском россиян после землетрясения

Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Извержение вулкана Сакурадзима началось в Японии

Спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Тульской области выросло до восьми человек. Об этом сообщили экстренные службы

Развязанная США против России гибридная война грозит столкновением ядерных держав. Об этом заявили в МИД РФ.

Принято решение о сносе первых 30 "федеральных" долгостроев. Об этом расскахала глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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происшествиярегионыполитикаобществовидеоАлина Гилева
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