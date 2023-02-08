Более 50 спасателей "Центроспаса" вылетят в Турцию 8 февраля. Об этом сообщил советник главы МЧС. По его словам, новая группа привезет все необходимое, что позволит еще больше увеличить помощь.

Всего в Турцию прибыли более 100 спасателей МЧС России. Они проводят поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш, наиболее пострадавшей от землетрясения. По словам замглавы МЧС, российские спасатели будут работать в Турции, пока местные власти не завершат поисково-спасательную операцию.

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