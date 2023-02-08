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Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

Драка подростков в одной из челябинских школ попала на видео

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Драка подростков в одной из школ Челябинска попала на видео. На кадрах видно, как группа молодых людей появилась в школе и начала драться с другими подростками. Предположительно, в руках одного из нападавших видели молоток. Одному из подростков потребовалась медицинская помощь

Как сообщили в местной полиции, занятия в школе пришлось прервать, а учеников – вывести из здания. Местные СМИ написали, что причиной драки мог стать межнациональный конфликт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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