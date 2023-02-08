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Спасатели вытащили из-под завалов 80-летнего жителя обрушившегося дома в Хатае

Спасатели вытащили из-под завалов 80-летнего жителя обрушившегося дома в Хатае

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80-летнего жителя обрушившегося дома в Хатае вытащили из-под завалов спасатели. Он провел под обломками 54 часа.

Несколько землетрясений произошли в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 зафиксировали около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени). Затем в республике произошли и другие толчки магнитудой 6,0 и выше. Из-за мощных землетрясений обрушилось большое количество домов в разных городах Турции.

Известно, что сотрудники МЧС РФ уже выехали со всем необходимым оборудованием в Хатай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
происшествияза рубежомвидеоАлина Гилева
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