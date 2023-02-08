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Общество

Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Бригаду из 11 российских врачей направили в Турцию для помощи пострадавшим при землетрясении. Об этом заявили в Минздраве России.

Никаких изменений в ЕГЭ в этом году не планируется. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

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