Новости часа: шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Шестого погибшего нашли после взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Бригаду из 11 российских врачей направили в Турцию для помощи пострадавшим при землетрясении. Об этом заявили в Минздраве России.

Никаких изменений в ЕГЭ в этом году не планируется. Об этом сообщило Минпросвещения РФ.