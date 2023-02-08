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Посольство РФ в Анкаре прокомментировало ситуацию с поиском россиян после землетрясения

Посольство РФ в Анкаре прокомментировало ситуацию с поиском россиян после землетрясения

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Появилась информация о ситуации с поиском россиян от посольства РФ в Анкаре. Оно опубликовано в официальном телеграм-канале.

Дипломаты находятся на связи с турецким МЧС, чтобы организовать поисковые работы в Хатае, где предположительно находится семья россиян. Сотрудники МЧС РФ уже выехали со всем необходимым оборудованием в данный город.

Известно, что россияне пока живы. Однако для разбора завалов нужна тяжелая техника, которой не хватает. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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