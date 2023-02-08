Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС РФ выдвинулись в турецкий город Хатай на поиск российских граждан, оказавшихся под завалом. Об этом сообщило ведомство.

Почти 1,5 тысячи грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу со стороны РФ. Об этом заявили в МВД республики.

В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок в восьми районах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.