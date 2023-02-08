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Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Новости часа: спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Извержение вулкана Сакурадзима началось в Японии

Спасатели МЧС РФ отправились в турецкий город Хатай на поиски россиян

Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

Сотрудники военной полиции ВС РФ спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо

Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали об их состоянии

Спасатели обнаружили живым двухмесячного ребенка в завалах в Турции

Новости часа: число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тыс человек

Спасатели отправились в турецкий Хатай, где под завалами может быть семья россиян

Новости часа: на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Спасатели МЧС РФ выдвинулись в турецкий город Хатай на поиск российских граждан, оказавшихся под завалом. Об этом сообщило ведомство.

Почти 1,5 тысячи грузовиков ожидают проезда через российско-грузинскую границу со стороны РФ. Об этом заявили в МВД республики.

В программу реновации включили еще 10 стартовых площадок в восьми районах Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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