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Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

Шестого погибшего обнаружили после взрыва газа в жилом доме под Тулой

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В Тульской области нашли шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили экстренные службы.

Взрыв газа произошел вечером 7 февраля в пятиэтажном панельном доме в Ефремове. Там обрушился один подъезд. Жильцов дома эвакуировали.

В администрации города причиной трагедии назвали утечку бытового газа. К этой версии склоняются и очевидцы. В СМИ появилась информация, что перед взрывом проживающая в доме женщина звонила родственникам и жаловалась на сильный запах газа.

В городе объявлен режим ЧС. Как заявили власти региона, семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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