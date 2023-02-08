Сотрудники военной полиции ВС РФ спасли мужчину из-под завалов в сирийском Алеппо

Сотрудники военной полиции ВС РФ спасли мужчину из-под завалов в сирийском городе Алеппо. Мужчина пробыл в недвижимом состоянии без воды и еды несколько суток.

В общей сложности в ходе спасательных работ российские военнослужащие разобрали 27 завалов, спасли 42 человека и извлекли 57 тел погибших из-под обломков. Также они оказали медпомощь почти 200 жителям города.

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