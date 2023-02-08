Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали об их состоянии

Знакомые находящейся под завалами в Турции семьи из России рассказали телеканалу Москва 24 о состоянии пострадавших. По их словам, эта семья жива.

Пострадавшие находятся под завалами уже третий день. Однако, чтобы достать людей, необходима спецтехника, которой на данный момент нет.

Коллеги россиянина Аталая Эрйетли отметили, что в месте, где находятся пострадавшие, холодно, дождливо и ветрено. После землетрясения погода значительно ухудшилась. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.