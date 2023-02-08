Новости часа: число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тыс человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек. Об этом сообщили власти страны.

В Ростовской области начался пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

РФ за 11 месяцев 2022 года увеличила экспорт мяса птицы на 19%. Это данные Национального птицеводческого союза.