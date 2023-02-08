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Новости

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Экономика

Новости часа: число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тыс человек

Новости часа: число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 7 тыс человек

Спасатели отправились в турецкий Хатай, где под завалами может быть семья россиян

Новости часа: на юго-востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,1

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Глава российского МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в пострадавшую от землетрясения Турцию

Грудного ребенка спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции

Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в жилом доме в Ефремове

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило семь тысяч человек. Об этом сообщили власти страны.

В Ростовской области начался пожар на территории завода по переработке нефтепродуктов. Об этом заявили в ГУ МЧС по региону.

РФ за 11 месяцев 2022 года увеличила экспорт мяса птицы на 19%. Это данные Национального птицеводческого союза.

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