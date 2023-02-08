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Общество

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Глава российского МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС России прибыл в пострадавшую от землетрясения Турцию

Грудного ребенка спасли из-под завалов после землетрясения в Турции

Семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции

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Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семья россиян с двумя детьми находится под завалами жилого дома в Турции. Известно, что в турецкую провинцию Хатай они приехали навестить родственников. Такая информация появилась в издании "Московский комсомолец".

В России впервые с 20 октября 2022 года выявили больше 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Помощь персональных онкопомощников в Москве получили более 120 тысяч пациентов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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