Новости часа: семья из РФ оказалась под завалами после землетрясения в Турции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семья россиян с двумя детьми находится под завалами жилого дома в Турции. Известно, что в турецкую провинцию Хатай они приехали навестить родственников. Такая информация появилась в издании "Московский комсомолец".

В России впервые с 20 октября 2022 года выявили больше 10 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Таковы данные Оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Помощь персональных онкопомощников в Москве получили более 120 тысяч пациентов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.