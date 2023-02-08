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Происшествия

Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в жилом доме в Ефремове

Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в жилом доме в Ефремове

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Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в пятиэтажке в Ефремове. Работы на месте происшествия продолжаются. Есть вероятность, что под обломками могут оставаться еще люди.

Больше 100 человек находятся в пунктах временного размещения после взрыва газа в данном доме. На данный момент известно о пяти погибших, еще семерых удалось спасти из-под завалов, трое человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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