Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в жилом доме в Ефремове

Спасатели разобрали половину завалов после взрыва в пятиэтажке в Ефремове. Работы на месте происшествия продолжаются. Есть вероятность, что под обломками могут оставаться еще люди.

Больше 100 человек находятся в пунктах временного размещения после взрыва газа в данном доме. На данный момент известно о пяти погибших, еще семерых удалось спасти из-под завалов, трое человек пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.