Беспорядки вспыхнули на акции против пенсионной реформы в Париже. Демонстранты начали бить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и взрывать петарды. Подразделения полиции попытались оттеснить протестующих, но в ответ в силовиков полетели стеклянные бутылки.

Это третья масштабная акция против пенсионной реформы. По разным данным, на улицы французских городов вышли от 400 до 700 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.