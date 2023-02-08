Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

В мире

Беспорядки вспыхнули на акции против пенсионной реформы в Париже

Беспорядки вспыхнули на акции против пенсионной реформы в Париже

Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо

Турецкое посольство в Москве объявило о сборе гуманитарной помощи

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

Российские военные спасли из-под завалов 42 человека в зоне землетрясения в Сирии

Новости часа: режим ЧС ввели в Ефремове после взрыва в жилом доме

Больше 100 человек отправили в пункты временного размещения после взрыва под Тулой

Новости часа: в Сирии указали на проблемы с доставкой гумпомощи из-за санкций США

Эксперт оценил последствия литосферного сдвига после землетрясения в Турции

Беспорядки вспыхнули на акции против пенсионной реформы в Париже. Демонстранты начали бить витрины кафе и магазинов, поджигать мусорные баки и взрывать петарды. Подразделения полиции попытались оттеснить протестующих, но в ответ в силовиков полетели стеклянные бутылки.

Это третья масштабная акция против пенсионной реформы. По разным данным, на улицы французских городов вышли от 400 до 700 тысяч человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика