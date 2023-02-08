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Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

Власти Ефремова назвали предварительную причину взрыва в жилом доме

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Власти города Ефремова в Тульской области назвали предварительную причину взрыва в жилой пятиэтажке, в результате которого обрушился подъезд и погибли пять человек. По словам главы администрации Ефремова, вероятной причиной трагедии стала утечка бытового газа.

Об утечке говорили также очевидцы. В СМИ появилась информация, что перед взрывом женщина, проживающая в доме, звонила родственникам и жаловалась на сильный запах газа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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