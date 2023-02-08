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Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо

Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо

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В Сирии российские военные оказывают гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо. Один из пунктов выдачи развернули в церкви, где собираются прихожане, оставшиеся без крыши над головой. Россияне привезли им продуктовые наборы, молоко, муку и предметы первой необходимости: подушки, матрасы, постельное белье.

На авиабазе "Хмеймим" в постоянной готовности дежурит мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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