Российские военные привезли гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Алеппо

В Сирии российские военные оказывают гуманитарную помощь жителям провинции Алеппо. Один из пунктов выдачи развернули в церкви, где собираются прихожане, оставшиеся без крыши над головой. Россияне привезли им продуктовые наборы, молоко, муку и предметы первой необходимости: подушки, матрасы, постельное белье.

На авиабазе "Хмеймим" в постоянной готовности дежурит мобильная группа российских военных медиков, развернуты четыре пункта приема донорской крови, а также совместный оперативный штаб для координации действий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.