Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

Землетрясения магнитудой выше 5 были зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля. Самые сильные толчки отмечены на юго-востоке, под Анкарой, на глубине 10 километров. Чуть меньше трясло восток и юго-запад страны.

Эксперты отметили, что число афтершоков в Турции сокращается. Однако сейсмологи предупредили, что повторные толчки могут ждать страну еще в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.