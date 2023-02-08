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Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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Землетрясения магнитудой выше 5 были зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля. Самые сильные толчки отмечены на юго-востоке, под Анкарой, на глубине 10 километров. Чуть меньше трясло восток и юго-запад страны.

Эксперты отметили, что число афтершоков в Турции сокращается. Однако сейсмологи предупредили, что повторные толчки могут ждать страну еще в течение года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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