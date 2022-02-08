В ГИБДД назвали предполагаемого виновника массового ДТП на западе Москвы

В Москве на Рублевское шоссе произошла массовая авария с участием девяти автомобилей. По предварительной информации ГИБДД, виновником ДТП мог стать водитель Mercedes. Он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении.

В результате столкновения пострадали четыре человека. Трое из них оказались заблокированы в машинах.

Из-за аварии на Рублевском шоссе затруднено движение. Оно осуществляется по одной полосе из трех. Водителям советуют объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.