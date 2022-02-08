Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пострадавшими на Рублевском шоссе

Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех причин крупной аварии на Рублевском шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На Рублевском шоссе столкнулись девять автомобилей. В результате столкновения пострадали четыре человека. Трое из них оказались заблокированы в машинах.

Из-за аварии на Рублевском шоссе затруднено движение. Оно осуществляется по одной полосе из трех. Водителям советуют объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.