В Екатеринбурге нашли вандала, подрисовавшего глаза картине ученицы Малевича

В Екатеринбурге нашли вандала, который подрисовал глаза картине ученицы Малевича Анны Лепорской. Оказалось, что работу "Три фигуры", которая находилась в "Ельцин-центре", испортил охранник. Он впервые заступил на смену. Об этом сообщили в администрации центра.

Там же выдвинули свою версию, почему мужчина так поступил. Считают, что это было некое помутнение рассудка. После смены охранник ушел домой, несколько дней с ним не могли связаться. Реставрация обойдется в 250 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.