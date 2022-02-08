Пожарная машина застряла в снегу во время вызова в Подмосковье

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Пожарная машина застряла в снегу в Ступинском районе Подмосковья. Машина ехала на вызов, но ее снесло с занесенной снегом трассы. Как утверждает автор видео, пока спасатели вытаскивали пожарную машину из сугробов, в селе Занкино сгорел частный дом.
На МКАД столкнулись два автомобиля. Авария случилась на участке между пересечением МКАД с Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Предполагается, что один из водителей не держал нужную дистанцию во время снегопада. После удара в бок одну из машин развернуло поперек крайней левой полосы. Другим водителям пришлось объезжать стоящие на трассе автомобили.
Другая авария случилась на 44-м километре МКАД. Там на внутренней стороне перед съездом на Ленинский проспект перевернулся автомобиль. По словам очевидцев, машину на большой скорости занесло на заснеженной дороге, водитель не справился с управлением. Автомобиль оказался на крыше.
В Мытищах двое мужчин украли кофейный аппарат. Они вынесли его из кофейни самообслуживания в торговом центре "Феникс". Операцию похищения они проработали до мелочей. Однако их лица хорошо видны на камерах видеонаблюдения у входа в центр. Владелец кафе оценил ущерб в 150 тысяч рублей.
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