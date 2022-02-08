Новости России: полиция начала проверку после падения ребенка в снежную яму в горах Сочи

В Сочи прокуратура проверит горнолыжную трассу, на которой ребенок попал в снежную яму. Он провалился в снег с головой и не смог выбраться. Мальчик просидел в яме полчаса. Едва различимые крики услышали проезжавшие мимо сноубордисты. Сообщают, что маленький горнолыжник не пострадал, только сильно испугался.

А до этого спасатели отыскали пропавшего сноубордиста, который всю ночь провел на склоне горы Каменный столб. Спортсмен из Омска во время спуска на сноуборде вылетел с трассы и угодил в ручей. Пока спортсмен выбирался стало темно и он потерял ориентиры. Однако спасателям удалось установить его местоположение. Но из-за высокой лавиноопасности забрать молодого человека могли только с вертолета. Поэтому пришлось ждать, когда начнет светать. Утром сноубордиста забрали со склона, а медик отряда спасателей обнаружила у мужчины сильное переохлаждение.



В Воронежской области пенсионерка спасла из полыньи тонущую собаку. 65-летняя женщина бросилась в ледяную воду, подплыла к собаке и помогла ей выбраться на берег. Потом нашли хозяев животного. Сама же спасительница Галина Восковых чувствует себя отлично. Выяснилось, что раньше она занималась зимним плаванием.

В Саратове дворники после уборки снега в городском парке устроили гонки на лопатах. Трассу для скоростного спуска оборудовали прямо в овраге. На кадрах видно, как трое мужчин в спецодежде скатываются вниз верхом на лопате, а потом бегут вверх на горку, чтобы снова прокатиться.

В Новосибирске зоопарк отменил голосование за талисман "Новогодней столицы России", так как его питомцев сделали участниками политической игры. Сначала горожанам предлагали кандидатуры манула, орангутана, амурского тигра, снежного барса и белого медвежонка. Орангутан Бату начал лидировать, но за несколько дней до оглашения результатов вперед вырвались новые кандидаты, это спровоцировало в Сети слухи о накрутке голосов. В защиту Бату развернулась целая предвыборная кампания. Зоопарк назвал все это фарсом и прекратил акцию по выбору талисмана.