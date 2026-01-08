В Раменском округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм

В Раменском городском округе Подмосковья зафиксированы случаи подозрения на ботулизм. Как сообщили в Роспотребнадзоре, предварительно причиной стало употребление в пищу конины.

Известно о восьми пострадавших, среди которых четверо детей. Ведомство проводит расследование. Уже выявлены контактные лица, отобраны пробы пищи и биоматериалы заболевших для экспертизы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.