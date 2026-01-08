В Сочи возбудили уголовное дело после массового отравления спортсменов

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту массового отравления спортсменов в одном из местных отелей. Среди пострадавших есть дети, приехавшие на спортивные сборы, а также капитан московского "Спартака" Роман Зобнин и его сын.

По словам супруги футболиста, в ночь накануне плохо стало всем, кто ужинал в столовой отеля. На месте происшествия работают следователи и специалисты Роспотребнадзора, которые отобрали пробы для экспертизы, чтобы установить точную причину отравления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.