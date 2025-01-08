Новости мира: не менее 17 человек пострадали при атаке слона в Индии

По меньшей мере 17 человек получили ранения в результате нападения слона во время фестиваля в Индии. К участию в мероприятии привлекли пять слонов. Внезапно один из них начал бросаться на толпу, схватил человека хоботом за ногу, раскачал в воздухе и отбросил в сторону. Мужчина был госпитализирован в критическом состоянии. Большинство травм были получены в результате давки, вызванной паникой.

Три крупных пожара бушуют в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния. Их общая площадь достигла порядка 2 285 гектара. Очаги всех возгораний сконцентрированы там, где находятся дома голливудских актеров, бизнесменов и политиков. Ни один из них локализовать не удается, этому мешает сильный ветер, а также перебои с водоснабжением.

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