Первые машины начали покидать место массового ДТП на М-11 в Новгородской области

Первые автомобили начали покидать место массовой аварии на М-11 в Новгородской области. 6 машин эвакуированы, 4 уехали своим ходом.

По остальным авто сотрудники госавтоинспекции продолжают оформлять протоколы. Всего в районе Великого Новгорода столкнулось 50 автомобилей. Из-за аварии движение оказалось полностью перекрыто. Машины пускают в объезд через трассу М-10. По данным МЧС, число пострадавших выросло до 16 человек. Четверо погибли, в том числе один ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.