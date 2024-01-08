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08 января, 23:30

Происшествия

Первые машины начали покидать место массового ДТП на М-11 в Новгородской области

Первые машины начали покидать место массового ДТП на М-11 в Новгородской области

Число пострадавших в ДТП в Новгородской области достигло 16

Порядка 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11

Около 50 автомобилей столкнулись на трассе М-11 в Новгородской области

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Первые автомобили начали покидать место массовой аварии на М-11 в Новгородской области. 6 машин эвакуированы, 4 уехали своим ходом.

По остальным авто сотрудники госавтоинспекции продолжают оформлять протоколы. Всего в районе Великого Новгорода столкнулось 50 автомобилей. Из-за аварии движение оказалось полностью перекрыто. Машины пускают в объезд через трассу М-10. По данным МЧС, число пострадавших выросло до 16 человек. Четверо погибли, в том числе один ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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