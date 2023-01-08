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Происшествия

Три человека погибли в квартире на юге Москвы, где произошел пожар

Три человека погибли в квартире на юге Москвы, где произошел пожар

В квартире на юго-западе Москвы произошел пожар

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Три человека погибли в квартире на юге Москвы. Там был пожар. По предварительным данным, сначала люди были застрелены, а уже после этого квартиру подожгли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Выгореть успело 20 квадратных метров. Трагедия произошла в квартире на 14-ом этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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