Три человека погибли в квартире на юге Москвы, где произошел пожар

Три человека погибли в квартире на юге Москвы. Там был пожар. По предварительным данным, сначала люди были застрелены, а уже после этого квартиру подожгли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Выгореть успело 20 квадратных метров. Трагедия произошла в квартире на 14-ом этаже жилого дома на улице Дмитрия Ульянова. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.