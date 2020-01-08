Туристы застряли в Шереметьево и не могут вылететь в Доминикану

Около 500 человек застряли в Шереметьево и не могут вылететь в Доминикану. Их самолет должны были отправить еще ночью, но до сих пор они находятся в транзитной зоне. Многие с детьми.

"Рейс переносили уже четыре или пять раз. Общая задержка составляет 19 часов. Официальная причина, которую озвучили представитель авиакомпании это поломка самолета", – рассказал пассажир.

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