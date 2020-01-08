Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января 2020, 09:15

Происшествия

СМИ сообщают о падении украинского самолета

СМИ сообщают о падении украинского самолета

Несколько домов остались без горячей воды на юге Москвы

Жертвами давки на прощании с убитым Сулеймани стали 50 человек

Блогер осыпал подписчиков тысячными купюрами

Свалку непроданных елок обнаружили в парке на юге Москвы

Женщину сбили на "зебре" на северо-востоке столицы

Отец блогера Аудиторе объяснил, зачем сын бросал деньги в толпу

В давке во время похорон Касема Сулеймани погибли 50 человек

Следователи выясняют личности восьми погибших при пожаре в Раменском

Во время похорон Касема Сулеймани погибли 40 человек

В Иране упал украинский самолет, летевший в Киев. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Предварительно, все погибли.

Посольство РФ в Тегеране выясняет, были ли среди них россияне. На месте крушения обнаружены черные ящики. Лайнер рухнул почти сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана.

В иранских соцсетях появилось видео с кадрами, на которых якобы терпит крушение украинский лайнер. На них можно рассмотреть горящую точку, которая движется вниз, оставляя огненный хвост.

После крушения Международные украинские авиалинии перестали отвечать на звонки. Ранее компания, которой принадлежит самолет, факт крушения подтвердить не смогла. Ее представитель заявил, что рейс из Тегерана вылетел по расписанию, другой информации нет.

Производитель разбившегося самолета Boeing приступил к сбору информации о крушении. Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. Однако в американских СМИ уже появилась другая версия. Украинский авиалайнер якобы случайно сбили зенитные подразделения в городе. Подтверждения этой информации нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествия транспорт видео Иван Распопов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика