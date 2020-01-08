СМИ сообщают о падении украинского самолета

В Иране упал украинский самолет, летевший в Киев. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Предварительно, все погибли.

Посольство РФ в Тегеране выясняет, были ли среди них россияне. На месте крушения обнаружены черные ящики. Лайнер рухнул почти сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана.

В иранских соцсетях появилось видео с кадрами, на которых якобы терпит крушение украинский лайнер. На них можно рассмотреть горящую точку, которая движется вниз, оставляя огненный хвост.

После крушения Международные украинские авиалинии перестали отвечать на звонки. Ранее компания, которой принадлежит самолет, факт крушения подтвердить не смогла. Ее представитель заявил, что рейс из Тегерана вылетел по расписанию, другой информации нет.

Производитель разбившегося самолета Boeing приступил к сбору информации о крушении. Предварительно, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. Однако в американских СМИ уже появилась другая версия. Украинский авиалайнер якобы случайно сбили зенитные подразделения в городе. Подтверждения этой информации нет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

