Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 декабря

Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки частной клиники. Женщина скончалась на следующий день после проведения двух пластических операций подряд.

В начале недели москвичей ждет небольшое похолодание со снегом и риском гололедицы. Однако устойчивого снежного покрова пока не предвидится, а к концу недели температура вновь может подняться до плюс 5 градусов.

В районе Марьино началось строительство современного детского сада на 350 мест. Здание будет иметь яркую рельефную архитектуру и разместит музыкальные и спортивные залы, а также игровые площадки.

