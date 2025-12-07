Форма поиска по сайту

07 декабря, 20:30

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 7 декабря

Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки частной клиники. Женщина скончалась на следующий день после проведения двух пластических операций подряд.

В начале недели москвичей ждет небольшое похолодание со снегом и риском гололедицы. Однако устойчивого снежного покрова пока не предвидится, а к концу недели температура вновь может подняться до плюс 5 градусов.

В районе Марьино началось строительство современного детского сада на 350 мест. Здание будет иметь яркую рельефную архитектуру и разместит музыкальные и спортивные залы, а также игровые площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

