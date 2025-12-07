Пациентка скончалась на следующий день после операции в частной клинике в Москве

Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике в Скатертном переулке. Трагедия произошла утром 7 декабря. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения скончалась на следующий день после проведения хирургического вмешательства.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Пресненская районная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств гибели. Точная причина смерти будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ход доследственной проверки находится на контроле ведомства.

