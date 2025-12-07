Форма поиска по сайту

07 декабря, 16:15

Происшествия

Пациентка скончалась на следующий день после операции в частной клинике в Москве

Прокуратура начала расследовать смерть пациентки после пластической операции в Москве

Генпрокуратуру попросили проверить звезд за рекламу мошеннических вилл на Бали

Новости регионов: шторм размыл дорогу в камчатский поселок Октябрьский

Хозяйка шпица подала апелляцию после проигранного суда со столичной ветклиникой

Новый владелец квартиры в Москве столкнулся с судом после завершения ремонта

"Газель" взорвалась и сгорела на Ленинградском шоссе в Подмосковье

Новости регионов: главе СК доложат о расследовании нападения на водителя скорой в Крыму

Кот выпал из окна дома на Зеленодольской улице

Две легковые машины столкнулись на западе Москвы

Прокуратура начала проверку по факту смерти пациентки после пластической операции в частной клинике в Скатертном переулке. Трагедия произошла утром 7 декабря. По предварительным данным, женщина 1982 года рождения скончалась на следующий день после проведения хирургического вмешательства.

Как сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, Пресненская районная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств гибели. Точная причина смерти будет определена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Ход доследственной проверки находится на контроле ведомства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествия

