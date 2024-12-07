Новости регионов: 19 человек пострадали в результате столкновения трамваев в Перми

В Перми на перекрестке у цирка столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 19 человек, в том числе дети. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести, их увезли в больницу. Остальных пассажиров врачи осмотрели на месте, сообщили в краевом Минздраве.

Длинные очереди выросли на входе в Эрмитаж. Во дворике Зимнего дворца очередь выстроилась в несколько рядов. На Дворцовой площади Петербурга в рамках Дней Эрмитажа состоялось мультимедийное световое шоу.

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