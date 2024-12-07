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Новости

07 декабря, 19:30

Происшествия

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Перми

Новости регионов: два трамвая столкнулись в Перми

Пожар в торговом центре на северо-востоке Москвы полностью потушен

Помещение загорелось на первом этаже ТЦ на северо-востоке Москвы

Спасатели работают у ТЦ "Вавилон-92" в Москве из-за сообщений о хлопке

ДТП с участием четырех машин произошло на проспекте Маршала Жукова

Четыре машины столкнулись на проспекте Маршала Жукова

Новости мира: в Колумбии задержали одну из самых опасных преступниц в стране

Новости регионов: автобус вылетел в кювет и опрокинулся в Новосибирской области

Новости регионов: пожар в банном комплексе произошел в Самарской области

"Московский патруль": в Москве задержан мужчина, укравший десятки пожарных рукавов

В Перми столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 19 человек, в том числе дети. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, водитель трамвая уснул и врезался в следующий перед ним состав.

В Петербурге потушили пожар на территории промзоны. Там загорелся большой ангар. Огонь успел охватить 100 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пожару присвоили дополнительный номер сложности. Известно об одном пострадавшем.

В Екатеринбурге женщина закидала машину куриными яйцами. Очевидцы решили не вмешиваться, но при этом не забыли снять видео. Все произошло возле Уральского государственного экономического университета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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