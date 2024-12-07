Новости регионов: два трамвая столкнулись в Перми

В Перми столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали 19 человек, в том числе дети. Три женщины находятся в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, водитель трамвая уснул и врезался в следующий перед ним состав.

В Петербурге потушили пожар на территории промзоны. Там загорелся большой ангар. Огонь успел охватить 100 квадратных метров. Из-за угрозы распространения пожару присвоили дополнительный номер сложности. Известно об одном пострадавшем.

В Екатеринбурге женщина закидала машину куриными яйцами. Очевидцы решили не вмешиваться, но при этом не забыли снять видео. Все произошло возле Уральского государственного экономического университета.

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