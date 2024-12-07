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07 декабря, 11:30

Происшествия

Новости регионов: автобус вылетел в кювет и опрокинулся в Новосибирской области

Новости регионов: автобус вылетел в кювет и опрокинулся в Новосибирской области

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В Новосибирской области автобус вылетел в кювет и опрокинулся. В результате случившегося постарадали более 10 человек, но никто из них не погиб. При этом в момент аварии в салоне автобуса находились 26 пассажиров. Он следовал по маршруту поселок Садовый – поселок Верх-Тула.

Тем временем туристы застряли на Сахалинском мысе из-за шторма. Четверо путешественников выехали туда внедорожниках, но застряли посередине реки, где нет связи. Их родственники обратились в полицию, когда туристы не вернулись домой. В итоге отряд полиции, преодолев 80 километров по бездорожью, нашел и спас их.

Там же, на Сахалине, в субботу, 7 декабря, ожидается сильная метель. Экстренные предупреждения были направлены жителям 7 районов. Порывы ветра во время непогоды могут достигать 21 метра в секунду. Людей просят по возможности не покидать пределы населенных пунктов и оставаться дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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