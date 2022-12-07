В ФРГ заявили, что задержанные по делу о госперевороте планировали создать новую армию

Задержанные по делу о госперевороте в Германии планировали создать новую армию. Об этом заявил генпрокурор страны Петер Франк.

Спецслужбы задержали 25 подозреваемых в подготовке путча. Среди них – одна россиянка, которая якобы помогала им выйти на представителей РФ.

Эта операция стала одной из самых масштабных в истории. Обыски прошли почти по всей стране. При этом террористическая организация оказалась крупной: в нее входили наследник прусских князей, политики, высокопоставленные военные и бойцы спецподразделений Минобороны. Участники организации якобы планировали штурм Бундестага.

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