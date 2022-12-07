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Новости

07 декабря, 17:30

Происшествия

Пожар в торговом центре в Назрани ликвидирован

Пожар в торговом центре в Назрани ликвидирован

ЧП на Дмитровском шоссе не повлияло на водоснабжение жителей – комплекс горхозяйства

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В региональном главке МЧС заявили, что пожар в торговом центре Назрани потушен. Огонь успел охватить 400 квадратных метров.

ЧП произошло в двухэтажном здании, где располагаются магазины и офисы, там взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на первом этаже, однако на этих кадрах видно, что огонь охватил и весь второй этаж.

Пострадали трое взрослых и ребенок. Спасатели извлекли их из-под завалов. У двоих пострадавших тяжелые ожоги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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