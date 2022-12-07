Пожар в торговом центре в Назрани ликвидирован

В региональном главке МЧС заявили, что пожар в торговом центре Назрани потушен. Огонь успел охватить 400 квадратных метров.

ЧП произошло в двухэтажном здании, где располагаются магазины и офисы, там взорвался бытовой газ. Взрыв произошел на первом этаже, однако на этих кадрах видно, что огонь охватил и весь второй этаж.

Пострадали трое взрослых и ребенок. Спасатели извлекли их из-под завалов. У двоих пострадавших тяжелые ожоги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.