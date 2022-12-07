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Происшествия

Новости часа: власти Москвы назвали причину повреждения водоснабжения на Дмитровском шоссе

Новости часа: власти Москвы назвали причину повреждения водоснабжения на Дмитровском шоссе

Генпрокуратура ФРГ сообщила о пресечении попытки госпереворота в стране

Четыре человека пострадали при взрыве газа в здании в Назрани

Авария на Дмитровском шоссе не повлияла на водоснабжение жителей – комплекс горхозяйства

Новости часа: ВС РФ сбили украинский фронтовой бомбардировщик Су-24 в ДНР

Магистраль водоснабжения была повреждена в районе Дмитровского шоссе

Пожар произошел в торговом центре в Ельце

Магистраль водоснабжения была повреждена в районе Дмитровского шоссе

Потоп произошел на Дмитровском шоссе

Четыре человека госпитализированы после ДТП на Ленинградском проспекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магистраль водоснабжения повреждена при строительных работах на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили городские власти.

Ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста начаты. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу огласят 27 декабря. Об этом заявил Мосгорсуд.

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происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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