Новости часа: власти Москвы назвали причину повреждения водоснабжения на Дмитровском шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Магистраль водоснабжения повреждена при строительных работах на Дмитровском шоссе. Об этом сообщили городские власти.

Ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста начаты. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Приговор бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу огласят 27 декабря. Об этом заявил Мосгорсуд.