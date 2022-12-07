Драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге. Как выяснилось позднее, не поделили ларек с фейерверками. Торговую точку установили на днях незаконно.

В драке участвовали более 20 человек, при этом в перестрелке пострадал один человек. В деталях драки и незаконной установки ларька теперь разбирается полиция.

На месте происшествия полицейские нашли несколько гильз, а в салоне автомобилей обнаружили кастет и магазин для патронов от пистолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.