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Драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге

Драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге

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Драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге. Как выяснилось позднее, не поделили ларек с фейерверками. Торговую точку установили на днях незаконно.

В драке участвовали более 20 человек, при этом в перестрелке пострадал один человек. В деталях драки и незаконной установки ларька теперь разбирается полиция.

На месте происшествия полицейские нашли несколько гильз, а в салоне автомобилей обнаружили кастет и магазин для патронов от пистолета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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