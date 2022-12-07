13:15Происшествия
ДНР окажет помощь семьям погибших в ДТП под Торезом – Пушилин
ДНР окажет помощь семьям погибших в ДТП под Торезом. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
В Донецкой Народной Республике произошла авария, в которой погибли 16 человек. На автодороге Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус с пассажирами. Трое пострадавших госпитализированы.
На месте ДТП работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.