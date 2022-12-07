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ДНР окажет помощь семьям погибших в ДТП под Торезом – Пушилин

ДНР окажет помощь семьям погибших в ДТП под Торезом – Пушилин

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ДНР окажет помощь семьям погибших в ДТП под Торезом. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

В Донецкой Народной Республике произошла авария, в которой погибли 16 человек. На автодороге Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус с пассажирами. Трое пострадавших госпитализированы.

На месте ДТП работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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