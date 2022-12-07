Пять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте. Эту информацию уточнили в МВД.

Утром 7 декабря в районе метро "Аэропорт" маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями. Судя по кадрам с места аварии, удар был достаточно сильный – у микроавтобуса смята передняя часть, а легковушки выбиты стекла.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.