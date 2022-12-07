Новости часа: 5 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в МВД.

Мужчина, стрелявший в Ростовской области в полицейских, задержан. Его обнаружили в пустующем здании за городом, заявил губернатор региона Василий Голубев.

ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по Макеевке в ДНР, выпустив четыре снаряда. Об этом рассказали в ТАСС.