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Происшествия

Новости часа: 5 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте

Новости часа: 5 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте

Попавшее в ДТП маршрутное такси эвакуировали на Ленинградском проспекте

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку 7 декабря

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на Ленинградском проспекте

Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем на Ленинградском проспекте

Движение затруднено из-за ДТП на Ленинградском проспекте

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на севере Москвы

Новости регионов: надземный пешеходный переход рухнул на грузовик в Башкирии

Трубу с кипятком прорвало на Щелковском шоссе в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутки на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в МВД.

Мужчина, стрелявший в Ростовской области в полицейских, задержан. Его обнаружили в пустующем здании за городом, заявил губернатор региона Василий Голубев.

ВСУ нанесли удар из РСЗО "Град" по Макеевке в ДНР, выпустив четыре снаряда. Об этом рассказали в ТАСС.

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