ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку 7 декабря. Об очередном обстреле сообщили в ДНР.

Удары нанесены по Киевскому и Куйбышевскому районам в центре города. Последствия обстрела попали на видео: разрушены стены панельной постройки, выбиты стекла супермаркета.

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ в течение 6 декабря погибли четыре человека, пострадали 20, в том числе двое детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.