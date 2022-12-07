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Происшествия

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку 7 декабря

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку 7 декабря

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ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку 7 декабря. Об очередном обстреле сообщили в ДНР.

Удары нанесены по Киевскому и Куйбышевскому районам в центре города. Последствия обстрела попали на видео: разрушены стены панельной постройки, выбиты стекла супермаркета.

В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ в течение 6 декабря погибли четыре человека, пострадали 20, в том числе двое детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
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