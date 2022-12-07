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Новости регионов: надземный пешеходный переход рухнул на грузовик в Башкирии

Новости регионов: надземный пешеходный переход рухнул на грузовик в Башкирии

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Надземный пешеходный переход рухнул на грузовик в Башкирии. Причиной стал открывшийся кузов фуры, который зацепился за строящуюся конструкцию. Ее части обвалились на машину. Одна из балок практически расплющила кабину. Водитель погиб. На участке трассы на время полностью перекрыли движение.

В Белгородской области начали формировать отряды территориальной обороны. Тренировки проводят в приграничных районах. С участниками занимаются опытные инструкторы. Батальоны формируют из тех, кто не может быть призван в силу возраста или по состоянию здоровья, но имеет боевой опыт. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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